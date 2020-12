Dal primo gennaio Comune di Ragusa in esercizio provvisorio

“Nonostante i proclami, l’Amministrazione comunale di Ragusa non ha ancora approvato il bilancio di previsione del Comune neanche in Giunta e, quindi, dal primo gennaio l’Ente si troverà ad operare in regime di esercizio provvisorio. E’ la dimostrazione dell’incapacità di programmazione di questa Amministrazione che, ancora una volta, dà prova d’essere tutta chiacchiere e propaganda”. Lo dichiara Giuseppe Calabrese, segretario cittadino del Partito Democratico di Ragusa.

“Quest’Amministrazione – aggiunge Calabrese – riesce ad essere puntuale nel chiedere ai cittadini il pagamento delle tasse, come abbiamo visto con la TARI per la quale, addirittura, si è consumata la farsa della proroga decisa appena un giorno prima dalla scadenza quando già moltissimi ragusani avevano provveduto al pagamento; riesce ad essere puntuale anche con le bollette del servizio idrico che sono state inviate ai cittadini un paio di giorni prima della scadenza, ma non riesce ad applicare la stessa perizia nell’approvazione dello strumento finanziario dell’Ente. Tutto ciò fa capire non solo quanto l’Amministrazione Cassì sia poco sensibile nei confronti dei cittadini, ma anche quanto sia distante dall’idea di corretta programmazione. Eppure, durante la campagna elettorale, giuravano che avrebbero fatto di tutto per approvare il bilancio di previsione sempre entro la fine di dicembre. Che fine hanno fatto quei buoni propositi? Forse si sono persi quando è stato cambiato l’assessore al Bilancio, sostituendo quello specializzato in materia con uno meno ferrato?”.

“La colpa, però, potrebbe non essere del singolo – conclude il segretario PD – ma dell’intera Amministrazione, sindaco in testa ovviamente”.

