Nuovo cassetto previdenziale imprese. I chiarimenti di Ebt Ragusa

Arriva il rilascio della versione del cassetto previdenziale che dispone di un menu multi-gestione dinamico, modulare e facilmente configurabile. A darne comunicazione alle imprese della provincia di Ragusa è l’Ente bilaterale del terziario ibleo dopo il messaggio arrivato dall’Inps nei giorni scorsi. “Il menu – chiarisce l’Ebt – viene creato dinamicamente in base alla profilazione dell’utente connesso e alla tipologia della posizione contributiva. Le richieste o le comunicazioni inviate tramite la funzionalità “Comunicazione bidirezionale 2.0” si traducono automaticamente in quesiti di back-office, pervenendo alle strutture territorialmente competenti, nel nostro caso quelle dell’area iblea, e permettendone la gestione secondo logiche e processi già consolidati. La funzionalità “Comunicazione bidirezionale 2.0” del “Nuovo cassetto previdenziale del contribuente” consente di: inviare alla struttura territorialmente competente una richiesta o una comunicazione specifica, relativa ad un ben definito ambito tra quelli presenti nel cassetto previdenziale (UniEmens, versamenti, regolarità contributiva, certificazioni, etc.); allegare alla richiesta la documentazione a supporto. La funzionalità consente di caricare fino ad un massimo di tre file, allegati al quesito sotto forma di file compressi; visualizzare lo stato della propria richiesta (aperta, in carico, chiusa) coerentemente con lo stato del rispettivo quesito di back-office; visualizzare eventuali commenti inseriti dagli operatori di sede al momento della modifica dello stato del quesito e l’esito finale; ricevere comunicazioni in tempo reale tramite e-mail e sms della protocollazione e smistamento alla struttura territorialmente competente e della successiva chiusura del quesito di back-office”. L’Ebt Ragusa precisa alla parte datoriale del comparto e ai lavoratori dipendenti che sarà possibile “accedere allo storico delle proprie richieste, ricercandole tramite opportuni parametri (matricola, oggetto della richiesta, stato della richiesta, data apertura e data ultimo aggiornamento) e visualizzandone il dettaglio”.

