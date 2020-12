La Bulgaria in barba al resto dell’Europa apre le piste da sci

La Bulgaria stato membro della comunità europea in barba alle disposizioni in vigore nel resto dei paesi europei ha aperto le piste da sci senza limitazioni per coloro che decidano di passare le vacanze natalizie sulla neve. Una decisione in controtendenza nonostante la nazione registri il terzo tasso di mortalità da coronavirus più alto in Europa. “Il Covid si prende al bar, non sulle piste da sci” hanno detto alla stampa gestori e proprietari delle funivie. Una mossa a sorpresa quella del governo bulgaro “per salvare la stagione turistica che ha subito una perdita finanziaria notevole dall’inizio dell’anno” secondo, Mariana Nikolova, Ministro del turismo.

