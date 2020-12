Degrado marciapiedi di via Imera. Monito di Ragusa in movimento

“I marciapiedi della nostra città, mentre in alcuni punti sono stati rifatti, vedi il recente caso del tratto iniziale di viale Sicilia, in altri hanno bisogno di un’attenzione più puntuale e costante”. E’ il senso della segnalazione che arriva dal presidente dell’associazione Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, a proposito dei problemi che si registrano in via Imera, strada parallela a un tratto di via Archimede. “Agli angoli con via Empedocle e con via Casmene – sottolinea Chiavola – i residenti segnalano già da molti mesi una situazione molto complessa. I marciapiedi, in pratica, non sono fruibili perché dissestati. Le mattonelle di asfalto sono saltate tutte in alcuni casi, mentre in altri si sono registrati dei pericolosi avvallamenti. La conseguenza, però, è, che in una circostanza o nell’altra, gli stessi non risultano pienamente fruibili. E si badi bene che questo problema dura già da parecchio e che, a più riprese, è stato segnalato a palazzo dell’Aquila. Questi, però, sono i risultati, cioè nessun tipo di intervento è stato finora effettuato. Ecco perché chiediamo all’Amministrazione comunale di intervenire e di predisporre un’azione di ripristino e recupero dei marciapiedi che versano in condizioni di degrado”.

