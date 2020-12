2° Natale senza Antonio Aurnia…un pensiero di Nele Vernuccio

Sarà un natale triste pieno di solitudine, molte persone a noi care ci hanno lasciato, un virus ha stravolto il globo e i nostri modi di vivere.

Purtroppo dobbiamo anche pensare e ricordare chi si è voluto togliere la vita autonomamente, è una sconfitta di tutti noi perché non si è compreso che quella persona aveva estremo bisogno d’aiuto.

Vi chiederete perché Nele in questo momento sta scrivendo queste righe così tristi? Ieri sono passato sotto i pilastri del Viadotto sull’Irminio, mentre mi avvicinavo il mio pensiero è andato subito ad Antonio Aurnia. È impossibile pensare che un uomo scelga di togliersi la vita autonomamente e lasciare dei bambini e una moglie. Eppure è accaduto, trattasi di un’enorme sconfitta di tutti noi, poiché quando non riusciamo a comprendere che un nostro fratello ha bisogno d’aiuto vuol dire che l’essere umano non ha più motivo di esistere.

È il secondo natale senza Antonio e ad oggi non è uscita fuori la verità, e pensare che qualcuno ha goduto quando Antonio ha compiuto il tragico gesto mi fa rabbrividire e incazzare.

Quando accade una tragedia tutti sul momento esprimiamo parole d’affetto e vicinanza, ma dopo un po’ non se ne parla più e il dolore resta soltanto alla famiglia. Immaginate la sensazione che provano a vita i familiari di Antonio quando passano da quel maledetto ponte.

Perché abbiamo fatto accadere questa tragedia? Quando l’uomo ha tutta questa crudeltà e cattiveria perché continua a vivere? E un uomo buono come Antonio ha dovuto compiere questo tragico gesto e ci ha lasciati

Perché non ci vergogniamo della nostra esistenza?

Mi scuso se ho ricordato nuovamente questi momenti tragici, ma passare nuovamente da quel punto mi ha fatto tornare in mente quei momenti tragici.

CIAO ANTONIO E SCUSACI SE NON TI ABBIAMO CAPITO, MA L’UOMO È UNA MERDA.

