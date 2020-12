Ragusa. Consegna attestati corsi alfabetizzazione per stranieri

Nei giorni scorsi si è tenuta nel salone della Chiesa Cristiana Avventista del settimo giorno ubicata nei pressi di Contrada Bruscè una cerimonia di consegna degli attestati per il 5° corso di alfabetizzazione per stranieri con indirizzo lavorativo organizzato dall’ ADRA, coordinamento di Ragusa. L’Amministrazione comunale con l’assessore allo sviluppo di comunità Giovanni Iacono ha voluto essere presente all’iniziativa.

“Anche quest’anno – spiega Iacono – siamo intervenuti a questa attività estremamente utile alla comunità in quanto tanti giovani stranieri vengono formati professionalmente per l’inserimento lavorativo riuscendo in tal modo a trovare lavoro nel settore della ristorazione, edilizio ed agricolo. Si favorisce così una piena integrazione e la realizzazione del rispetto della dignità umana”.

“In coincidenza delle festività natalizie, sempre nell’ambito delle iniziative sociali – continua l’assessore allo sviluppo di comunità Giovanni Iacono – l’Amministrazione comunale ha ritenuto oggi di portare in dono a tutti gli ospiti della Casa circondariale di Ragusa dei panettoni. Vogliamo infatti con questo piccolo gesto far sentire, in occasione delle feste, la vicinanza della città all’istituto penitenziario in cui i detenuti sono lontani dalle proprie famiglie”.

