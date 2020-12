Il Lions Club Modica ancora una volta vicino alle famiglie più fragili della città. I beni alimentari e di prima necessità raccolti durante la colletta alimentare del 19 dicembre 2020 presso il supermercato CONAD Treppiedi sono stati donati alla Parrocchia del S.S. Salvatore di via Carlo Papa che assiste delle famiglie disagiate del centro storico. La delegazione del Lions Club Modica presieduto da Luca Garaffa è stata accolta dal Don Umberto Bonincontro e da Laura Giavatto referente per la carità parrocchiale che si occupa dell’emporio solidale. I beni alimentari donati sono state distribuite a famiglie che non riescono, per vari motivi, a coprire il fabbisogno alimentare. “In prossimità del Natale grazie alla collaborazione di tutti ha il Lions Club di Modica” – spiega il presidente Luca Garaffa – “ha potuto contribuire a rendere più calde queste insolite festività anche alle famiglie più fragili, alle più sfortunate a quelle che non dimentichiamo; il nostro desiderio è di avere acceso in loro anche un solo momento di gioia”.

