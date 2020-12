Buone feste dal gruppo comunale Protezione Civile di Modica

Il gruppo comunale volontari Protezione Civile di Modica augura a tutti buone feste con un video che racconta le attività in cui è impegnata 365 giorni l’anno, compresi i giorni festivi opera con l’ausilio di tanti volontari grazie all’amore per la città e per i cittadini.

La protezione civile negli ultimi anni ha avuto a che fare con tante calamità naturali tra cui alluvioni e nevicate, mentre il 2020 è stato particolarmente impegnativo dovuto all’ermergenza coronavirus e alla scossa di terremoto registrata qualche giorno fa a Modica e in tutta la provincia di Ragusa. I volontari non sono impegnati solo nell’emergenze che riguardano calamita naturali, ma sono costantemente attivi sul territorio con opere di solidarietà e i presidi sanitari che consistono nella consegna di materiale sanitario di necessità.

Nessuno dei volontari percepisce rimborsi o stipendi ma toglie del tempo alla propria famiglia per dedicarlo alla comunità, qualcuno può anche pensare che fare il volontario sia un passatempo, ma non è così, il nostro lavoro serve molto a tutta la comunità – così commenta il coordinatore del gruppo comunale volontari protezione civile di Modica che augura a tutti buone feste.

