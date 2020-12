Ragusa. Visita in Questura del ciclista ibleo Damiano Caruso

Gradita visita nel pomeriggio di ieri del noto ciclista professionista ibleo Damiano Caruso, che ha conquistato posizioni di prestigio in ambito nazionale ed internazionale, partecipando a numerose competizioni ciclistiche, tra cui Giro d’Italia , Mondiali , Tour de France , ecc., sfidando numerosissimi atleti provenienti da tutto il mondo e conquistando ambiti riconoscimenti. A presentare lo sportivo al Questore di Ragusa é stato il padre, un Sovrintendente della

Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, accompagnato nell’occasione dal Dirigente dell’Ufficio di appartenenza.

Non poteva mancare l’incontro del ciclista con gli operatori delle “Volanti su due ruote” che nella decorsa stagione estiva hanno svolto attività di controllo del territorio e prevenzione dei reati, assicurando la presenza sul territorio al servizio della gente, a bordo delle bici della Polizia di Stato.

Al termine dell’incontro il Questore di Ragusa ha voluto omaggiare lo sportivo con il numero di novembre della rivista “Polizia Moderna”, il mensile ufficiale della Polizia di

Stato che ha dedicato un ampio servizio alle “Volanti su due ruote “ della Questura di Ragusa e ricambiato da Damiano Caruso con la consegna della sua maglia iridata con

dedica e autografo.

