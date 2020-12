Cina nella morsa del gelo: ghiacciate le linee elettriche

Cina in tilt per il gelo. L’incredibile ripresa industriale della Cina dalla pandemia sta avendo conseguenze impreviste: l’aumento della domanda di energia sta lasciando al buio fabbriche, edifici, uffici e lampioni in alcune aree del paese per la carenza di elettricità. Le aziende statali stanno inviando un esercito di lavoratori a ispezionare le linee elettriche, mentre il governo esorta l’attività mineraria a produrre più carbone. Un fatto che sta mettendo il gigante asiatico in grosse difficoltà essendo subissato di richieste per l’esportazione di apparecchiature mediche e elettroniche. Il mondo fa affidamento sulle fabbriche cinesi come mai prima d’ora, essendo una delle prime economie a uscire dal blocco indotto dalla pandemia con le esportazioni che sono salite negli ultimi mesi a livelli record. L’impennata della domanda di energia in novembre è aumentata del 9,4% rispetto all’anno precedente, il livello più alto da oltre due anni. Il clima decisamente più freddo del normale in Cina sta mettendo in crisi anche il riscaldamento nelle abitazioni. “Con la ripresa dell’economia globale, sarà imperativo per la Cina stabilizzare le sue forniture energetiche”, ha detto Rana Mitter, professore di politica cinese all’Università di Oxford. “Le condizioni meteorologiche per i mesi successivi saranno il fattore chiave per determinare l’entità delle continue interruzioni”, ha affermato. La Cina dipende dal carbone e anche il recente battibecco su alcune importazioni economiche con l’Australia, tra cui il carbone, sta causando gravi problemi di approvvigionamento. Non ultimo, l’ondata di incidenti minerari mortali registrati negli ultimi tempi sta causando ritardi nei rifornimenti di carbone. Secondo Wei della BNEF, i grandi utenti industriali saranno i primi ad essere tagliati fuori, seguiti dagli edifici commerciali, al fine di garantire l’approvvigionamento di elettricità ai cittadini. “Le industrie locali subiranno un duro colpo se l’interruzione durerà a lungo”, ha detto Wei. Interruzioni si sono registrate nel Guangdong, cuore industriale della Cina, in cui le linee elettriche e le apparecchiature si sono congelate causando problemi seri. Nella provincia di Zhejiang, i governi locali hanno ordinato la chiusura di centrali elettriche e utenze industriali per il resto dell’anno per soddisfare gli obiettivi del piano quinquennale per il consumo di carbone. La State Grid Corp. della Cina, che gestisce linee elettriche per la maggior parte del paese, ha affermato che mobiliterà i lavoratori per limitare eventuali interruzioni a Pechino, Chongqing e Jilin, che devono far fronte alla domanda crescente e alle scarse forniture di elettricità per le avverse condizioni climatiche. A Changsha, la capitale dell’Hunan, i lavoratori si stanno facendo dai 20 ai 30 piani di scale a piedi dopo l’interruzione di elettricità negli uffici, secondo quanto riportato dai media locali. A Yiwu, la città dello Zhejiang famosa per il più grande mercato all’ingrosso del mondo, si sta ricorrendo (di nascosto) ai gruppi elettrogeni diesel per soddisfare e rispettare le consegne. “L’impatto sugli affari sarà sicuramente grande”, ha detto a China Economic Weekly un anonimo imprenditore di Yiwu. “Molte aziende non saranno in grado di rispettare i tempi di consegna”.

