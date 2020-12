Vittoria. Buoni spesa, feste più serene a famiglie in difficoltà

Conclusa la fase relativa alle procedure e ai controlli riguardo alle domande per i buoni spesa presentate dalle famiglie in difficoltà durante il periodo della pandemia relativamente al mese di dicembre, per l’ottenimento del voucher.

Gli uffici dei Servizi Sociali del Comune hanno lavorato incessantemente per dare ristoro a tutte le famiglie e non lasciare nessuno indietro.

Il Comune, in questa fase, sta assistendo circa 1682 nuclei familiari. Sono già stati consegnati dei buoni spesa alle famiglie che potranno essere utilizzati in tutti quei supermarket della città che hanno aderito all’iniziativa ed hanno stipulato convenzioni con il Comune.

I buoni potranno essere spesi solo per l’acquisto di generi alimentari e dunque è escluso l’acquisto di alcolici ed è assolutamente vietato l’utilizzo dei buoni per l’acquisto dei biglietti della lotteria istantanea “gratta e vinci”.

La Commissione straordinaria e i Servizi sociali hanno chiesto la collaborazione dei supermercati locali e sinora hanno risposto all’iniziativa ben sette esercizi.

Le famiglie potranno utilizzare il buono direttamente al supermercato acquistando generi alimentari e pagando con il buono ricevuto dal Comune. Sarà il Comune stesso a rimborsare ai supermercati convenzionati le somme equivalenti ai buoni spesa utilizzati.

“La Commissione straordinaria è sempre stata vicinissima alle famiglie ed alle persone più in difficoltà, per garantire loro un dignitoso livello di vita. Specie ed ancor più in questo difficilissimo tempo di pandemia, anche per realizzare quell’inclusione sociale che deve essere uno dei cardini di una società autenticamente civile” – ha dichiarato Filippo Dispenza, Commissario straordinario del Comune di Vittoria.

