“Buon Natale” è il nuovo brano del cantautore Hesael disponibile sui digital store e su YouTube dal 20 di dicembre.

“Il brano è dedicato al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza” dichiara il cantautore e poi continua: “Questa è una fascia di popolazione che soffre più di tutte l’assenza di contatto, con lo stravolgimento della normalità dei rapporti quotidiani. I piccoli di tutta Europa, loro malgrado, sono privati anche e sopratutto di quel luogo fondamentale per la loro crescita umana che è la scuola”.

Il brano si augura di poter contribuire a dare nuova energia a questo Natale così atipico in modo che esso non perda quella magia e quel candore che ha sempre mantenuto per tutti i bambini e gli adolescenti del mondo.

“Buon Natale”, scritto in questo anno di grande sofferenza, non può che parlare di speranza, fiducia e amore verso gli altri, con il tentativo ambizioso di preservare e trasmettere i veri valori del Natale che, in questo anno, urgono più che mai!

Il videoclip è stato realizzato da un giovanissimo regista di nome Antonio Daquino.

Gli arrangiamenti sono curati dal maestro Roberto Giannì.

Il brano è stato inciso negli studi Pulp Project Recording a Città Giardino (SR).

Dal 20 Dicembre 2020 dalle ore 11 del mattino sarà disponibile in tutti i digital stores.

