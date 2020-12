Ragusa. Volontari distribuiscono panettoni a famiglie bisognose

I volontari dell’ “Associazione Nazionale Paracadutisti d’ Italia” e di “Ragusa in Movimento” durante le vacanze natalizie distribuiranno dei panettoni alle famiglie bisognose, donati dalla società Ergon.

In questi giorni, afferma Michele Savarese, abbiamo ricevuto molte chiamate da chi anche a causa dell’ emergenza sanitaria in corso si trova in difficoltà ed abbiamo deciso di riattivare il servizio di solidarietà che ci ha permesso di aiutare tante persone durante i difficili mesi della scorsa primavera, quando siamo arrivati a distribuire la spesa anche a quaranta famiglie al giorno.

Con il nostro semplice

gesto speriamo di riuscire a portare anche un messaggio di speranza affinchè nessuno sia lasciato solo pertanto saremo lieti di essere vicini a coloro che ci contatteranno al numero 3286160147.

