Bolsonaro: non mi vaccinerò, nessuno può obbligare nessuno

“Io non mi vaccinerò, perché nessuno può obbligarmi a farlo”. Lo ha detto in queste ore Jair Bolsonaro, presidente del Brasile dopo che la Corte Suprema Federale ha stabilito che la vaccinazione in Brasile sarà obbligatoria. Il presidente lo ha sostenuto, in una cerimonia organizzata a sostegno del settore produttivo, affermando che la responsabilità è della persona se in futuro si contagia per non essersi vaccinata, aggiungendo che la trattativa avviata per la fornitura di vaccini, la Pfizer non si assume alcuna responsabilità nel caso di effetti collaterali. Bolsonaro ha ribadito di essere già immunizzato per aver già contratto e superato l’infezione da coronavirus e quindi ritiene che nel suo caso il vaccino sia del tutto inutile. Il Presidente in queste ore è sommerso da una marea di critiche e imprecazioni (da imbecille a idiota) lanciategli dalla società civile che lo accusa di dare cattivo esempio. “ Se una persona ammalata di tumore rifiuta di fare la chemioterapia, morirà. Ma è una sua scelta”, ha aggiunto il Presidente. Il vaccino, una volta certificato da Anvisa, verrà esteso a tutti coloro che vorranno vaccinarsi. Mentre il ministro Ricardo Lewandowski, ha ribadito che potrebbero essere prese misure restrittive nei confronti di tutti coloro che rifiuteranno di farsi vaccinare.

