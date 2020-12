Bimba azzannata da rottweiler Pozzallo: è ricoverata a Modica

Si trova ricoverata all’ospedale Maggiore di Modica una bambina di Pozzallo che sarebbe stata azzannata da un cane di razza rottweiler. La piccola ha riportato varie ferite al volto, ma non risulta in pericolo di vita. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per fare luce sull’increscioso fatto che ha scosso la cittadina marinara.

