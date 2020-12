La panna montata e il ronzino…l’opinione di Rita Faletti

“Se non c’è la fiducia non andremo avanti”. Risposta di Conte all’ultimatum di Renzi in merito alla cabina di regia per la gestione dei fondi del Recovery e la fondazione dei Servizi segreti. Ultimatum condiviso dal Partito democratico e dall’opposizione, mai chiamata ad esprimersi su alcunché. Il premier è accusato di voler creare una nuova struttura da sostituire alle due Camere per gestire i fondi europei e di volerne assumere il controllo in totale autonomia. Se accadesse, l’Italia diventerebbe una democrazia a bassa intensità o democratura, simile a Ungheria e Polonia. Volendo spingersi oltre, si potrebbe sospettare che il presidente del Consiglio intenda fare della struttura composta da manager e tecnici, l’embrione di un suo partito futuro. Intanto, ha voluto dissipare dubbi e sospetti e placare le animosità facendo un passo indietro, con l’intenzione di disinnescare la mina sotto la sua poltrona e allungarsi la sopravvivenza. Ansioso anche di spargere intorno a sé semi di fiducia, ha convocato le delegazioni dei partiti per sondare le reali intenzioni di ognuno. Una verifica per capire se il suo governo possa contare sulla fiducia delle forze di coalizione. Ieri ha incontrato i grillini, di cui conosciamo le priorità, e Liberi e Uguali. Fin qui nessun problema. Giovedì sarà la volta della delegazione di Italia viva. Come si può facilmente prevedere, l’incontro non sarà tutto baci e abbracci. Renzi insisterà sulla richiesta già inoltrata al premier: voglio il Mes sanitario di 37 miliardi. Lo vogliono anche i dem e lo vogliono i presidenti delle Regioni, Bonaccini in testa, e lo vogliono i sindaci e lo vogliono medici e infermieri e lo vuole il Paese che ha il più alto numero di morti in Europa. Vedremo come andrà a finire. Conte sarà costretto a vedersela con la promessa fatta ai grillini per i quali il Mes sanitario è l’ultima bandierina da difendere, “Finché saremo al governo il Mes non si prenderà”, ha assicurato Di Maio. Cosa deciderà l’avvocato del popolo? Butterà a mare la bandierina e svergognerà Di Maio, che troverà qualche escamotage per salvarsi la faccia, e salverà così se stesso e il governo? E’ probabile. Nessuno vuole andare a casa, tanto meno chi sa che non tornerà a sedersi sugli scranni del Parlamento. Ma una verifica, fosse seria, non dovrebbe limitarsi a esaminare le intenzioni, dovrebbe riguardare anche le cose fatte o non fatte o fatte coi piedi. Tra quelle non fatte, la più grave riguarda il piano pandemico, a oggi inesistente, che ogni Paese europeo ha in dotazione. La storia è intricata e riflette oltre che la solita sciatteria e svogliatezza delle istituzioni, la volontà di evitare l’assegnazione di compiti precisi ai diversi responsabili della catena di comando: chi fa cosa. Un espediente che non consente di trovare il responsabile in caso di errori e quindi di sanzionare o cacciare chi ha sbagliato. A questo fine, la Procura di Bergamo ha aperto un’indagine che ammesso riesca a trovare i responsabili, non servirà a riportare in vita i 10 mila morti che, secondo gli esperti, si sarebbero potuti evitare se un piano pandemico fosse esistito. Un dramma su cui il ministero della Sanità avrebbe il dovere di riflettere invece di fare lo gnorri. Riguardo alle cose fatte coi piedi, ieri Conte, dopo aver passato il pennarello giallo sulle regioni arancioni e aver dato il via libera allo shopping invogliato anche dal cashback, ha fatto retromarcia anticipando future chiusure e cambi di colore regionali, con le consuete contraddizioni e confusione che disorientano i cittadini e i gestori di attività che avevano iniziato a prepararsi in vista delle festività di Natale nella speranza di risollevarsi un po’. Dunque nuovo lockdown. E i “ristori”? Per quelli ci sarà tempo. Conte è mica la Merkel e poi adesso ha altro cui pensare. Nessuno, quando si è insediato, si aspettava che il Conte 2 facesse faville per la sua stessa composizione, ma era l’unica alternativa ad un governo sovranista e antieuropeista. Oggi i 209 miliardi che la Ue ci ha messo a disposizione evidenziano quanto siano lontani dalla verità i “patrioti” alla Meloni e alla Salvini che dell’Europa farebbero strame e tuttavia hanno sostenuto che il modello Germania funziona assai meglio di quello Italia. Siamo tutti d’accordo, ma non serviva il Covid a dimostrare la distanza siderale tra noi e loro. Merkel ieri ha preso una posizione dura: “Noi in lockdown, ma con aiuti sicuri”. Eppure il tasso di contagio in Germania è il più basso in Europa: 1,5 per cento contro il 2,2 della media europea e il 3,5 dell’Italia. La Cancelliera non ha nascosto la preoccupazione per l’aggravarsi della situazione e ha chiesto al Paese di sacrificare un po’ della propria libertà fino al 10 gennaio, assicurando in cambio aiuti sicuri e tempestivi. I tedeschi non hanno motivo di non credere alle promesse di Merkel che ha costruito con essi un solido rapporto di fiducia, mantenendo fede alle promesse e dimostrando di comprendere le difficoltà in cui si dibatte il Paese. Il premier di panna montata, come Claudio Martelli ha definito Conte con un’espressione azzeccatissima, ce la farà a rimanere in sella, ma solo perché ha sotto un ronzino.

Salva