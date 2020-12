Un Agriturismo della Dieta Mediterranea

L’Azienda agricola Bergi, si sviluppa su oltre mille metri quadri tra orti, frutteti ed uliveti, nel Vallone Saraceno, una zona archeologica risalente all’epoca greco-romana. Originariamente “orticello” dell’antico Feudo Bergi, oggi l’Azienda continua la tradizione, migliorando e arricchendo, nel tempo, le coltivazioni biologiche a indirizzo ortofrutticolo, olivicolo, apistico. L’azienda, infatti, non solo coltiva ma trasforma e commercializza prodotti biologici siciliani d’eccellenza, dal sapore unico ed esclusivo: marmellate, confetture e composte, sughi e aromi, amari e manna, olio extra vergine di oliva e pluripremiati mieli. Tra i successi: il Concorso internazionale Biol Miel 2019 con il riconoscimento di 3 medaglie d’argento ai mieli di Cardo, Millefiori di Montagna e Millefiori di Collina; il Concorso nazionale 2019 “Tre Gocce d’oro. Grandi mieli d’Italia”, con “Una Goccia d’oro” al Miele Millefiori e il Premio Bio in Sicily 2020. Fiore all’occhiello il presidio slow food del Miele di Ape Nera Sicula e l’amaro Bergi che nasce da un’esclusiva e antica ricetta di famiglia che presenta un’elevata digeribilità grazie alla presenza della Manna (prodotto endemico e raro che si ottiene dalla solidificazione della linfa che fuoriesce in seguito all’incisione della corteccia e degli alberi di frassino di Castelbuono) e della Nepetella (erba spontanea che cresce nel Parco delle Madonie). I prodotti possono essere acquistati anche on-line (https://ledeliziedibergi.com/).

Bergi può essere definita un’azienda ecologica: produce e commercializza prodotti biologici, preferisce l’utilizzo di prodotti tipici locali secondo il principio del km 0, utilizza energia rinnovabile ed economizza le risorse idriche. Grazie ai finanziamenti del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020 (sottomisura 6.4a), l’azienda ha potenziato la sua multifunzionalità. L’agriturismo ha, infatti, ricevuto il marchio comunitario di qualità ECOLABEL, riconoscimento ufficiale che offre al consumatore la certezza di alta qualità della destinazione scelta, al fine di incentivare il turismo sostenibile. Grande importanza è data agli ecosistemi presenti in azienda, al rispetto del paesaggio e al riciclo dei rifiuti.

L’amore per la terra e i suoi frutti ha portato alla creazione di diversi percorsi agro-ambientali attraverso i quali si vuole trasmettere quell’insieme di valori e tradizioni che contraddistinguono la vita di campagna – rappresentati anche all’interno del Museo di antica civiltà contadina a Castelbuono. L´Agriturismo Bergi crede nel valore della cooperazione ed ha stretto alleanze strategiche con la Rete delle fattorie sociali (http://www.fattoriesociali.it/IT/), fa parte anche dell’Associazione Simenza – Cumpagnia siciliana sementi contadine (https://simenza.it/), ed è partner del progetto di agricoltura sociale “Agri-etica” promosso dalla Fondazione con il Sud (https://www.fondazioneconilsud.it/progetto-sostenuto/agri-etica/).

L’Agriturismo Bergi è anche Bio Fattoria didattica e offre alle scuole e alle famiglie attività esperienziali finalizzate a scoprire “abitudini e curiosità” del mondo contadino: il percorso Dalle Api al miele, Il frutteto, L’orto e la serra, Bio…logico, Dal grano al pane, Dalla frutta alla marmellata, Le piante officinali, Dall’olivo alla bruschetta, Le abitudini e gli attrezzi dei nonni, Il frassino e la manna, Visita agli animali della fattoria e Merende con gusto. Ed ancora: percorsi didattici, degustazioni tematiche, corsi di cucina con ricette tipiche madonite, passeggiate, escursioni guidate e trekking nel parco delle Madonie. Un laboratorio a cielo aperto dell’antico “stile di vita” dei nostri nonni, Patrimonio Unesco della Dieta Mediterranea.

Informazioni: Azienda Agrituristica Bergi, SS 286 per Geraci Siculo km.17.600 – 90013 Castelbuono (PA), Tel. +39 0921 672045, email: info@agriturismobergi.com, sito: www.agriturismobergi.com

Salva