Calcio, è morto Pablito Rossi

E’ morto Paolo Rossi. Lo ha annunciato la moglie, Federica Cappelletti, su Instagram

Sono già tanti i messaggi di cordoglio e di sgomento per un indimenticabile campione che ha fatto sognare tutto il popolo italiano in quell’estate del 1982.

Il calcio perde un altro eroe che ha fatto emozionare. Nei giorni scorsi lo stesso Paolo Rossi aveva pianto la morte di Maradona, ricordandolo così: “Diego è stato il genio del calcio mondiale, un talento ineguagliabile. Assoluto”. Di Maradona aveva rievocato le gesta e la capacità di rendere felici così come aveva reso felici lui, Paolo Rossi, in quell’estate del 1982 quando trascinò l’Italia di Bearzot alla conquista del mondiale in Spagna. “Una gioia per tutti quelli che amano il calcio – sottolineava Rossi parlando di Maradona – . Mancherà”. E adesso mancherà anche Pablito. Aveva 64 anni. Un male incurabile se lo è portato via.