L’approvazione all’Ars della legge sul demanio marittimo sancisce il completamento di un lungo percorso durato mesi con l’obiettivo di regolamentare un settore che, in questo modo, potrà garantire ancora maggiore sviluppo e occupazione, basandosi su regole certe. E’ quanto afferma il presidente della terza commissione all’Ars, on. Orazio Ragusa, dopo la fumata bianca di ieri sera in aula a Palermo. “Si punta a dare soddisfazione – chiarisce l’on. Ragusa – alle 1.200 richieste che, riferite a tutta l’isola, non era stato possibile prendere in considerazione proprio in assenza di un quadro normativo certo. Tutto il lavoro svolto dalle imprese e i costi sostenuti in fase di preparazione delle pratiche, insomma, non sono stati vanificati. Anche perché il rischio era dettato una scadenza ben precisa. Adesso, invece, con la nuova norma, le imprese che avevano già l’autorizzazione potranno contare su una importante proroga della propria concessione, che avrà durata sino al 2033, consentendo loro di pianificare con attenzione e lungimiranza l’attività. Le altre imprese, che invece non avevano ancora ottenuto specifiche autorizzazioni, potranno adesso ottenerla, a patto che le stesse siano in regola con le normative vigenti, per una durata massima di sei anni. Pensiamo che, in questo modo, si sia voluto puntare a creare un certo equilibrio, senza eccessive disparità, tra vecchie e nuove concessioni, non dimenticando, tra l’altro, che è stata recepita la norma nazionale sul libero accesso al demanio che ribadisce come nessuno possa impedire al cittadino di accedere al mare e farsi il bagno”. “Anche in provincia di Ragusa – prosegue l’on. Ragusa – dove sono numerosi i chilometri di costa e, di conseguenza, anche gli stabilimenti balneari, questa norma consentirà di garantire una regolamentazione maggiore fornendo occasioni di crescita sul fronte dell’erogazione dei servizi ma anche dal punto di vista occupazionale. Ringraziamo il Governo Musumeci e l’assessore Cordaro per avere garantito continuità a un percorso particolarmente atteso. Ci auguriamo che, finalmente, il settore possa gestire queste indicazioni di massima con la dovuta tranquillità, puntando a misurarsi con nuove opportunità di sviluppo che, questo almeno l’auspicio, potranno essere garantite dalla legge appena approvata”.

