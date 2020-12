Comandante regionale della Guardia di Finanza in visita a Ragusa

Il Generale di Divisione Riccardo Rapanotti, Comandante Regionale Sicilia, si è recato in visita presso la sede del Comando Provincialedi Ragusa. L’Alto Ufficiale, dopo l’arrivo in città, accolto dal Colonnello Giorgio Salerno, ha incontrato il Prefetto di Ragusa, Filippina Cocuzza, e il Procuratoredella Repubblica, Fabio D’Anna. Successivamente, l’Autorità militare ha incontrato i Comandanti dei Reparti iblei, presso la sede di Piazza Libertà, dove, nel corso di un dettagliato briefing, sono stati illustrati i dati inerenti il contesto economico-finanziario della provincia e le principali attività operative concluse e in corso. Nell’occasione, il Comandante Regionale ha manifestato parole di apprezzamento per il contributo fornito dalle Fiamme Gialle iblee durante l’emergenza epidemiologica in corso. Dopo un breve saluto ai militari in congedo dell’A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanziari d’Italia), il Generale si è recato presso le sedi della Compagnia di Vittoria e della Tenenza di Pozzallo, dove ha incontrato una rappresentanza del personale dipendente.

Salva