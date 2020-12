Modica. Emergenza Covid: 1000 euro per Taxi ed NCC

Mille euro per ogni attività di Taxi ed NCC operante e residente nel territorio di Modica che abbiano subìto un rallentamento del proprio giro d’affari a causa dell’emergenza Covid. Lo ha deliberato la Giunta comunale di Modica per venire incontro ad una categoria che fino a questo momento non ha potuto usufruire di nessun aiuto concreto (contributi su fitti commerciali e sgravi TARI). Per usufruire di questo bonus bisogna dimostrare l’effettiva operatività della licenza e di non aver proceduto al conferimento della stessa ad altri organismi, anche associativi, di qualsiasi tipo. A giorni verrà pubblicato il bando con le modalità di presentazione dell’istanza. “Ci è sembrato giusto offrire un piccolo ristoro – commenta il Sindaco Abbate – anche a questa categoria di lavoratori che per la natura stesso della loro attività non hanno potuto usufruire in passato degli aiuti già dati a chi è stato danneggiato dall’emergenza sanitaria. I Taxi e gli NCC, a causa della ridotta possibilità di muoversi delle persone, lamentano un crollo vertiginoso del loro giro d’affari. Essi rappresentano una delle categorie economicamente più colpite dalla pandemia”.

E a proposito di aiuti concreti, il Primo Cittadino fa sapere che è stata riaperta per 36 ore la scadenza per la presentazione dell’istanza per gli affitti commerciali. Tale riapertura è però riservata solo ed esclusivamente a chi aveva già usufruito degli aiuti la scorsa primavera e non alle nuove istanze. I termini sono riaperti dalle 12:00 di giovedi 10 dicembre alle 24:00 di venerdi 11 dicembre.

