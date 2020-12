Santa Croce. Barone: “L’Amministrazione non ha aumentato l’IMU”

“In queste ore gira voce in città che l’Amministrazione che rappresento abbia aumentato la tassa dell’IMU. Niente di più falso!”

Ad intervenire è il Sindaco di Santa Croce Camerina, Giovanni Barone, che vuole mettere a tacere le falsità create ad arte da qualcuno per tentare di screditare l’azione amministrativa.

“Voglio fare chiarezza sulla tassa che i miei concittadini continuano a versare dal 2012 senza alcun aggravio. L’IMU è andata dal 9,6 x mille al 10,6 x mille perché c’è un 1 x mille rappresentato dalla TASI, che ormai è stata inclusa, da quest’anno, in un’unica tassazione che è, appunto, l’IMU. Purtroppo chi mette in giro queste falsità, non spiega alla gente come realmente viene applicata la tassazione. Quindi nessun aumento, ma solo un accorpamento di tasse in un unico versamento.

L’ultimo movimento risale all’Amministrazione precedente nel 2012 (giunta Iurato). Allora la tassazione passò dal 7,6 all’attuale 9,6.”

Salva