Rinnovo Pubblica Amministrazione. Mercoledì sciopero sindacati

La legge di Bilancio deve migliorare il paese e fare ripartire l’economia. Una pubblica amministrazione più capace e moderna serve al paese. Rinnovare i contratti pubblici e assumere più giovani e professionisti qualificati migliora la pubblica amministrazione e il paese. Curiamoci di chi ci cura, non ricordiamoci di lavoratori pubblici solo nelle emergenze ma riconosciamo il loro lavoro. Sono queste alcune delle rivendicazioni che caratterizzeranno la giornata di sciopero per il rinnovo della pubblica amministrazione proclamato da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa per domani, mercoledì 9 dicembre. “Rinnoviamo la Pa, sicurezza-assunzioni-contratti” è il claim della protesta che domani, a Ragusa, sarà caratterizzato da un sit-in che si terrà dinanzi alla Prefettura, in via Rapisardi, dalle 10 alle 13.

