Messico ha chiesto agli Usa estradizione di Genaro Garcia Luna

Città del Messico – E’ trascorso un anno esatto da quando Genaro Garcia Luna è stato arrestato a Dallas in Texas dalla DEA (Drug Enforcement Administration) statunitense. L’ex Ministro della Pubblica Sicurezza messicano era diventato l’eroe nazionale per la lotta al narcotraffico, poi finito nelle grinfie della giustizia a Stelle e Strisce con l’accusa di aver intascato milioni di dollari proprio dai cartelli della droga, che Garcia fingeva di combattere. Un vero e proprio direttore d’orchestra al soldo dei narcotraffico che ha insanguinato negli ultimi due lustri il Messico. A metterlo nei guai sarebbero state le rivelazioni-vendetta del super narcotrafficante Joaquin Guzman alias “El Chapo” che uso gli innumerevoli massacri compiuti in Messico (una guerra tra i cartelli della droga e le forze di polizia che ha fatto 220mila morti) per colpire i rivali e aumentare il patrimonio illegale. Proprio oggi il Messico ha formalmente inoltrato la richiesta di estradizione agli Stati Uniti dell’ ex ministro messicano.

Hilary Clinton in Messico ricevuta da Genaro Garcia Luna

Salva