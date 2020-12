Ragusa. Riaprono Biblioteca civica “Verga” e l’Archivio storico

Il Settore cultura e beni culturali del comune di Ragusa rende noto che la Biblioteca civica “G.Verga” e l’Archivio storico che operano presso l’immobile comunale di via Zama, così come previsto dalle recenti disposizioni nazionali, hanno riaperto al pubblico da ieri lunedì 7 dicembre.

Il prestito dei libri da parte della biblioteca è possibile tramite prenotazione telefonica: Tel. 0932 – 625647 o tramite e-mail biblioteca.verga@comune.ragusa.gov.it

Si fa presente che è necessaria la prenotazione anche per le postazioni dell’aula studio.

Per quanto riguarda invece l’Archivio Storico è previsto il ricevimento del pubblico ogni lunedì e mercoledì, previo appuntamento, da concordare telefonicamente tel. 0932- 676683-684-685-686.

