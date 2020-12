Positivo al covid, docente comisano usciva per andare in studio

Un docente comisano è stato diffidato dalla Polizia perchè, seppure positivo al Covid, usciva di casa per recarsi nel suo studio per fare lezioni on line. La segnalazione è arrivata alla Polizia dai vicini di casa. Gli agenti si sono recati dapprima nell’abitazione dell’uomo e, quindi, nello studio. Le dichiarazioni della moglie e del docente sono però risultate contrastanti e il professore, per il momento, è stato solo diffidato. Le indagini in corso potrebbero, comunque, portare ad una denuncia con l’accusa di pandemia colposa. Solo pochi giorni fa un altro uomo a Comiso si era recato in un’attività commerciale riferendo “candidamente” alla commessa di essere positivo e al tempo stesso tranquillizando tutti perché indossava la mascherina. Il fatto aveva destato preoccupazione e amarezza nel primo cittadino casmeneo, Maria Rita Schembari, per l’atteggiamento di alcuni suoi concittadini.

