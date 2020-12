Il Vescovo di Noto per la Giornata Mondiale Disabilità

“Per i diversamente abili più attenzione. Nella crisi prima i più vulnerabili”

Il vescovo di Noto, monsignor Antonio Staglianò, interpella le istituzioni e le comunità perché si diano risposte pronte e adeguate. L’impegno della Chiesa netina, peraltro, ha già dato luogo nel tempo a tanti segni, non solo di attenzione, ma anche di protagonismo e di inclusione dei diversamente abili.

“Dobbiamo ritrovare lucidità, lungimiranza, cuore, e sempre partire dai più deboli – scrive il Presule – per custodire quel bene comune che ci qualifica come uomini e come cristiani. In questi giorni in cui ci prepariamo al Natale, in cui inutilmente si discute dell’orario della Messa di mezzanotte, siamo chiamati a ritrovare, nella povertà come apertura all’altro, la spinta e la capacità di rinnovare il grande miracolo dell’amore, che ha come primo gradino la giustizia e diventa efficace se l’impegno è corale”.

di seguito il messaggio integrale del Vescovo

Abili diversamente_Noto 3 dicembre 2020

