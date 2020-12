I festeggiamenti in onore di Santa Barbara a Ragusa e Pozzallo

Quest’anno la festività di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco condizionata dall’infezione pandemica in atto, sarà svolta in maniera semplice ed essenziale.

La funzione religiosa sarà celebrata dal vescovo della Diocesi di Ragusa Mons. Carmelo Cuttitta nella Chiesa del Sacro Cuore, alle ore 10.30 di venerdì 4 dicembre, alla presenza del solo personale Vigilfuoco, che nonostante le limitazioni connesse alla pandemia intende onorare la patrona del Corpo.

La festività è sempre stata l’occasione per la consegna dei riconoscimenti e dei diplomi di lodevole servizio al personale in servizio ed in quiescenza, anche queste attività sono rimandate a momenti più favorevoli.

A Pozzallo sempre domani, cerimonia alle 9:30 presso la Chiesa della Madonna del Rosario. Si terrà, infatti, la Santa Messa, officiata da Mons. Antonio Staglianò, Vescovo della Diocesi di Noto. Santa Barbara è anche la protettrice della Marina Militare Italiana.

