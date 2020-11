Modica aderisce a “Città per la vita” contro la pena di morte

Il comune di Modica aderisce a “Cities for life”. Palazzo San Domenico si tinge di blu come simbolo contro la pena di morte promosso dalla Comunità di Sant’Egidio in occasione del 30 Novembre, in cui si celebra Cities for life, anniversario della prima abolizione della pena di morte in uno stato europeo.

“Oggi è la giornata internazionale Città per la Vita – Città contro la pena di morte, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio ogni 30 novembre. In questa occasione, Palazzo S.Domenico si è colorato di azzurro. “Città per la vita, contro la pena di morte” è un’iniziativa per sostenere l’abolizione della pena capitale nel mondo” si legge in una nota del sindaco di Modica su facebook.

