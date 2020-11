M5S Modica: “Gruppo per l’assistenza ai cittadini in quarantena

Dopo le istanze e le proposte già avanzate nelle scorse settimane per affrontare al meglio l’attuale emergenza da Covid-19, il M5S di Modica, tramite il suo portavoce locale, il Consigliere Comunale, Marcello Medica, ha presentato, all’attenzione del Sindaco, Ignazio Abbate, e per conoscenza alla Presidente del Consiglio Comunale, Carmela Minioto, un’altra lettera avente ad oggetto, questa volta, la costituzione di un gruppo per l’assistenza e l’aiuto ai cittadini in quarantena a causa dell’emergenza da Covid-19.

Nella lettera si fa presente come, a seguito della seconda ondata della pandemia, anche a Modica i casi di persone positive al SARS-CoV-2 sono abbastanza numerosi, ad oggi diverse centinaia; che i soggetti positivi e i “contatti stretti” – ancora più numerosi – sono costretti ad un periodo di isolamento (o quarantena) di almeno dieci giorni; che tale restrizione della libertà impedisce ai predetti soggetti di poter far fronte autonomamente ai propri bisogni, come fare la spesa, comprare le medicine o portare fuori l’eventuale animale domestico e tutto ciò è aggravato dal fatto che purtroppo interi nuclei familiari sono stati posti in isolamento.

Ritenuto, pertanto, di dover attuare prima possibile un sistema di supporto a favore di tutti coloro che sono affetti da SARS-CoV-2, basato sulle associazioni di volontariato e sul contributo di tutti i cittadini che vogliano spendersi per la comunità, il gruppo Meetup M5S Modica, insieme al suo portavoce istituzionale locale, ascoltate le istanze di tante famiglie che oggi si trovano in tale stato di necessità, sottopone la lettera al Sindaco, invitandolo a verificare la possibilità della costituzione di un gruppo per l’assistenza e l’aiuto ai cittadini affetti da SARS-CoV-2, privi di una rete familiare di supporto, dando sostegno, in tal modo, a chi oggi si trova a rivivere una situazione di bisogno, a causa del violento ritorno della pandemia da Covid-19.

Il M5S di Modica, per bocca del suo portavoce, nella consapevolezza che dalla collaborazione e interazione tra gli organi istituzionali della città si possano trarre maggiori benefici nella gestione dell’attuale emergenza, e a vantaggio di tutti i modicani, si rivolge anche alla Presidente del Consiglio Comunale, con la cortesia a quest’ultima di trasmettere per conoscenza la lettera a tutti i Capigruppo consiliari, auspicando che la proposta possa trovare accoglimento e tramutarsi in un altro concreto intervento a sostegno di tante famiglie modicane in difficoltà

Salva