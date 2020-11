Anc Ragusa organizza per mercoledi nuovo appuntamento formativo

“Gli adempimenti di studio in tema di antiriclaggio e privacy”. E’ il tema del nuovo appuntamento formativo promosso dall’Associazione nazionale commercialisti Ragusa in programma mercoledì 2 dicembre, dalle 9,30 alle 12,30. Il webinar sarà aperto dal presidente Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino, dal presidente Anc nazionale, Marco Cuchel, e dal presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Maurizio Attinelli, che, dopo i saluti istituzionali, presenteranno l’evento. A relazionare sarà Giuseppina Spanò. Nelle prime due ore, ci si occuperà, in tema di antiriciclaggio, delle procedure da adottare negli studi dei commercialisti e degli esperti contabili alla luce delle regole tecniche e delle linee guida emanate dal Consiglio nazionale dell’ordine nel 2019. Nella terza e ultima ora, poi, per quanto riguarda il tema della privacy, ci si occuperà in generale dei principi della tutela dei dati personali e, in particolare, del trattamento dei dati negli studi professionali. Al webinar, inoltre, interverrà Gianni Gruttadauria, coordinatore nazionale promozione del Fondo interprofessionale per la formazione continua Fonarcom. “Anche in questo caso – sottolinea il presidente di Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino – tematiche di pregnante attualità che saranno approfondite per consentire ai colleghi di affrontare con dovizia di particolari le delicate materie che costituiranno il fulcro della trattazione”.

