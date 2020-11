Comiso. Fondi ex insicem a categorie colpite da crisi economica

In via di pubblicazione l’avviso per l’assegnazione dei fondi ex insicem che, vista l’emergenza covid, sono stati ripartiti ai comuni per aiuti alle categorie colpite economicamente dalle misure restrittive. A darne notizia, l’assessore allo sviluppo economico e servizi sociali, Giuseppe Alfano.

“ I fondi ex Insicem erano stati definiti all’interno di due misure: la misura 5.1 e quella 5.3 – spiega Alfano-. Data l’emergenza covid e la crisi economica che , purtroppo, ha investito molte imprese, tali fondi sono stati ripartiti ai comuni per apportare il debito ristoro economico. La prossima settimana, mercoledì esattamente, – continua Alfano – anche il comune di Comiso pubblicherà l’avviso per accedere a questi fondi che, per la prima misura ammontano a circa 113 mila euro, e per la seconda a circa 88 mila euro. Siamo ormai all’ultimo giro di vite per quanto concerne la definizione della platea di beneficiari, cioè l’individuazione delle categorie che potranno ricevere questi sostegni. Naturalmente – conclude l’assessore Giuseppe Alfano – forniremo tutte le debite informazioni non appena l’avviso verrà pubblicato, in modo da mettere chi rientrerà tra gli aventi diritto, in condizione di potere presentare l’istanza entro i termini che verranno stabiliti”.

