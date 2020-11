Nave quarantena a Pozzallo. Come? Perché? In attesa sulla banchina del porto una decina di autobus. I migranti sbarcati dovrebbero essere trasferiti in Calabria e Toscana. Operazione aumm, aumm. Comunicazione istituzionale top secret! Altro graffio lacerante ai sacri principi di libertà e democrazia.

