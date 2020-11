Referendum, Modica. Avviate procedure saldo emolumenti

Referendum costituzionale. Avviate le procedure per gli emolumenti per presidenti e scrutinatori. Necessario fornire il codice IBAN attraverso un link sul sito istituzionale dell’Ente

Sono state avviate le procedure per il pagamento degli emolumenti per l’ufficio di presidente e degli scrutatori impegnati nel referendum costituzione in materia di riduzione dei parlamentari tenutosi il 20 e il 21 settembre uu.ss.

Al fine di facilitare la liquidazione del dovuto ai 52 presidenti di sezione e ai 210 scrutinatori impegnati nel loro ufficio, attese le misure anticovid che regolano gli accessi alle banca tesoriera, l’amministrazione comunale ha messo a disposizione un link: http://www.comune.modica.rg.it/scrutatori/.

Gli interessati, in questo modo, possono fornire le loro generalità e il codice IBAN.

Non appena i dati saranno completamente acquisiti da parte degli uffici le somme dovute transiteranno nei conti correnti degli stessi.

