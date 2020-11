Modica, messaggio eloquente di due infermiere del drive in

Le due frasi scritte sulle tute delle infermiere che hanno operato in questi giorni al drive in di Modica, rappresentano due sentimenti diversi: rabbia e umiltà. Rabbia nei confronti di chi crede che sia tutto finto, che il covid non esista. Le persone che stanno sotto questa tuta stremate dalla stanchezza e dal sudore non guardano in faccia nè caldo nè freddo e neppure pioggia o sole. Hanno l’umiltà di non volere essere definiti eroi, ma semplicemente “infermieri”.