Posti letto in Sicilia. Arrivano i controlli

Sui posti letto in Sicilia, il dirigente generale del dipartimento pianificazione strategica della Regione siciliana, Mario La Rocca, annuncia l’invio immediato di ispettori e accertamenti da parte del ministero della Salute. Il governatore Nello Musumeci interviene immediatamente: “La Sicilia è governata da persone perbene. E questo dovrebbe averlo già capito il ministro Francesco Boccia”.

“Abbiamo chiesto noi a Roma, ormai una settimana addietro, che si mandino dieci-cento ispettori per fare chiarezza sulla gestione dei numeri nella gestione dell’epidemia in Sicilia – prosegue Musumeci – Non temiamo alcun controllo e mettiamo così fine a ogni tentativo di speculazione. Per noi leale collaborazione istituzionale significa questo”.

“Mentre ero a casa per il Covid, ho notato che alcuni manager di ospedali da tre settimane non facevano nulla, eppure avrebbero dovuto applicare il piano della Regione per l’attivazione di posti letto per i pazienti malati di Coronavirus – spiega all’Ansa il dirigente La Rocca -. Il 4 novembre ho mandato quegli audio nella chat, due giorni dopo, avendo il tampone negativo, ho fatto il giro di alcuni ospedali a Palermo, ho trovato 100 posti in un giorno”.

