Anche a Giarratana lo screening anti Covid

Effettuato sabato mattina presso dei gazebo appositamente attrezzati lo screening per gli studenti delle scuole elementari e medie, dei loro genitori e del personale scolastico docente e non docente. I medici di Giarratana in collaborazione con l’Asp e l’amministrazione comunale hanno effettuato 248 tamponi. Nessuno è risultato positivo.

Salva