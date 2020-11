Monterosso Almo. Continua la campagna di screening anti Covid

Questa mattina, sabato 21 novembre, dalle 9 alle 14 presso i gazebo appositamente attrezzati in via Padre Pio è continuata la campagna di screening per la ricerca Sars-Cov2. L’Asp di Ragusa con la presenza del personale specializzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale ha effettuato 254 tamponi rapido in modalità drive-in sulla popolazione che si è presentata volontariamente. Sabato scorso lo screening era stato stato eseguito per gli studenti e genitori e per il corpo docente e non docente. Questa mattina l’indagine è stata rivolta a tutti i cittadini dai 14 agli ultra sessantenni . Secondo una tabella ben predisposta dal Comune i cittadini monterossani, muniti di tessera sanitaria, si sono recati in postazione per fasce di età ed in modalità orarie diverse. Tutto si è svolto in maniera ottimale ed ordinato. “ Siamo il comune della provincia – ribadisce il primo cittadino Salvatore Pagano – con meno contagi COVID-19. Questo risultato confortante da merito ai comportamenti nostri dei concittadini e ci invita a reiterarli sempre.”

