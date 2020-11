Vittoria. Disabile accusa malore e muore sul marciapiede

E’ morto mentre sulla sua sedia a rotelle percorreva Via Cavour a Vittoria. Vittima un diversamente abile, G.N., 60enne. Secondo quanto riportato da Italreport.it, l’uomo nei pressi di Via Lamarmora è improvvisamente caduto dalla carrozzina, stramazzando al suolo. Sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale che si trovavano in zona per eseguire i controlli legati al rispetto dei limiti imposti dalla zona rossa, ma non è servito a nulla. L’uomo non dava più segni di vita. Sul posto anche un’ambulanza medicalizzata del 118. Non è escluso che il magistrato di turno possa disporre l’esame autoptico sul cadavere dell’uomo per accertare la causa della morte fulminante. Qualcuno ha filmato la vicenda, con i momenti dell’agonia della vittima e poco dopo l’ha pubblicata sui social senza l’autorizzazione dei parenti. Questi ultimi hanno presentato denuncia.

