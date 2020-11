Scicli. Lions Club Plaga Iblea dona spesa a chi ha meno

Il Lions Club Scicli Plaga Iblea lo scorso 31 ottobre ha partecipato alla raccolta di alimentari “Condividere il cibo è un atto d’amore”, organizzata dal Distretto Lions Sicilia e che ha coinvolto ventuno città dell’isola.

La raccolta promossa dal club si è tenuta presso il Conad Supermercato di contrada Spinello, il Conad Margherita di Via Tagliamento, il CRAI di Contrada Arizza, il CRAI BF Market di Viale I maggio e il CRAI GSG di via Trieste e via Noce. Con il contributo spontaneo di numerosi cittadini, sono stati donati alimentari di vario tipo e generi di prima necessità, da destinare a quelle famiglie del territorio che hanno bisogno di sostegno, soprattutto in questa fase di grande emergenza.

I prodotti per la prima infanzia sono stati donati alla Caritas della Parrocchia Madonna di Fatima, su espressa richiesta di Grazia Calabrese, referente parrocchiale Caritas, poiché si sono palesate urgenti necessità, a cui il club non rimane mai indifferente.

Gli alimenti e i generi di prima necessità sono stati donati alla comunità islamica di Scicli. La consegna dei prodotti si è tenuta nella sede di MH Casa delle Culture, che ringraziamo per l’ospitalità e il supporto, ed erano presenti Salem Zaier, Imam di Scicli, e Said Harmouchi, altro esponente della comunità islamica cittadina, insieme al presidente del L.C. Scicli Plaga Iblea dott. Luigi Ciavorella, alla componente del comitato distrettuale Lions “Aggiungi un posto a tavola” per il territorio di Ragusa Melania Carrubba e ai soci del club.

“Il nostro club ha deciso di donare le derrate alimentari raccolte alla comunità islamica locale poiché – spiega il presidente del L.C. Scicli Plaga Iblea Luigi Ciavorella – crediamo fortemente che una comunità si possa definire tale solo nel momento in cui vengono integrate tutte le realtà culturali e religiose presenti sul territorio”.

Melania Carrubba, componente per l’VIII circoscrizione del Comitato Distrettuale Lions “Aggiungi un posto a tavola”, aggiunge che “Quella del 31 ottobre scorso è la prima di quattro giornate di raccolta alimentare organizzate dal Distretto Lions 108Yb Sicilia per far fronte alle necessità del territorio. Ripeteremo l’esperienza del carrello sospeso il 12 dicembre prossimo in vista del Santo Natale. Purtroppo il periodo che stiamo vivendo non ci dà sicurezza e quotidianamente riceviamo richieste di aiuto da parte delle fasce più deboli e più colpite della cittadinanza. Confidiamo nel buon cuore di tutti i cittadini sciclitani, nella speranza che durante le prossime festività nessuno rimanga indietro e che questi piccoli gesti possano portare un briciolo di serenità maggiore, laddove gravano forti bisogni.”

Salva