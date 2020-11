Donazione del Lions Club Modica alla comunità Madre Crocifissa

Il Lions Club di Modica ha donato biancheria da letto ai minori che vivono nella comunità alloggio “Madre Crocifissa”a Modica. La comunità, sita in via S. Benedetto da Norcia, ospita sette ragazze dai 12 ai 17 anni, ed è gestita dalle suore carmelitane missionarie di S.Teresa dei Gesù Bambino. Con questo service i Lions sono stati vicini alle ragazze che non possono vivere nella loro famiglia di origine, creando un momento di solidarietà e di attenzione verso i soggetti più deboli che sono seguiti dai servizi sociali. La delegazione dei soci del Lions Club di Modica,presieduto da Luca Garaffa, è stata accolta da Suor Emma Vernuccio e dagli operatori della casa di accoglienza che hanno particolarmente apprezzato la donazione. “I soci del Lions Club Modica – spiega la past president Marisa Giunta che ha seguito il service – hanno voluto con questo piccolo gesto ringraziare Suor Emma per quello che fa per le ragazze ospiti della sua casa ed è sempre un’emozione grande vedere l’entusiasmo che anche i piccoli doni possono suscitare grazie alla solidarietà dei nostri soci”. La donazione fatta dal Lions Club Modica rientra nelle azioni fatte dai Lions in Sicilia di solidarietà verso le strutture che assistono i minori.

