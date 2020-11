Sabato 21, domenica 22 e lunedi 23 novembre screening anti Covid per tutti i residenti a Modica. A partire dalle ore 8:30 fino alle 14:00 basterà recarsi presso la sede comunale della Protezione Civile nella zona Artigianale di C.da Michelica muniti di documento di riconoscimento e tessera sanitaria per essere sottoposti a tampone rapido. L’esame avverrà in modalità “drive in” e quindi sarà tassativamente proibito scendere dalla propria auto. L’ultimo ingresso all’interno del cortile della Protezione Civile sarà consentito alle 13:30

Non è necessaria la prenotazione ma verrà applicato l’ordine di arrivo sul posto. Lo screening è aperto a tutti i cittadini modicani che non si sono sottoposti allo stesso esame lo scorso fine settimana.

Per evitare lunghe attese sul posto, i risultati verranno comunicati nell’immediato tramite SMS. Chiunque vorrà la certificazione cartacea dell’esito dell’esame potrà rivolgersi al proprio medico curante che in via telematica lo potrà scaricare e stampare.

Nel caso di riscontrata positività verrà contattato il diretto interessato per ripresentarsi sul posto e sottoporsi a tampone molecolare. Anche in questa occasione il personale ASP sarà coadiuvato da unità della Protezione Civile, impiegati comunali e dalla stessa Giunta Municipale: “Voglio ringraziare tutti coloro che si sono messi a disposizione anche per questo fine settimana – commenta il Sindaco – come già avevano fatto nelle altre due occasioni che sono stati organizzati questi esami di massa. Crediamo molto nella validità di questi screening per individuare possibili casi di positività asintomatiche e spezzare così la catena di contagi”-

Salva