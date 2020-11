Ragusa, corso formativo sul tema “Codice della crisi d’impresa”

Non c’è un attimo di sosta per l’attività di formazione promossa da Anc Ragusa. Domani mattina, venerdì 20 novembre, l’Associazione nazionale commercialisti di Ragusa proporrà, in modalità webinar, un corso formativo sul tema “Il codice della crisi d’impresa”. Dopo l’apertura dei lavori e i saluti istituzionali da parte del presidente Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino (foto), del presidente Anc nazionale, Marco Cuchel, e del presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Maurizio Attinelli, sarà il relatore, Daniele Lorenzini, ad intrattenersi con i corsisti su alcune problematiche specifiche. In particolare, si parlerà delle responsabilità per l’amministratore e dei nuovi obblighi per l’azienda, del fatto che responsabili dell’individuazione dei segnali di crisi saranno l’amministratore e gli organi di controllo societari che dovranno tempestivamente darne comunicazione all’organo amministrativo e, ancora, della formazione dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo e del fatto che la loro sensibilità e capacità professionale faranno la differenza nel futuro del “sistema impresa” italiano. “Tutte tematiche – chiarisce il presidente Paolino – di strettissima attualità a maggior ragione in questo periodo storico. Prosegue la nostra azione di formazione rivolta a tutti gli iscritti, e non solo, con l’obiettivo di fornire gli elementi necessari per districarsi nel contesto di una normativa fiscale in costante evoluzione”.

