Tributi, a Scicli uno sportello di prossimità

L’ufficio tributi del Comune di Scicli ha istituito uno sportello di prossimità per il cittadino al fine di consentire di verificare la situazione debitoria di ciascuno con l’Ente.

I contribuenti possono rivolgersi al front office comunale al fine di evitare le sanzioni per il ritardo nel pagamento delle tasse e per regolarizzare la propria posizione anche beneficiando di rateizzazioni.

Una iniziativa nata dal confronto con i sindacati e dalle loro preziose sollecitazioni.

I cittadini possono verificare la loro posizione sia prendendo un appuntamento in presenza negli uffici comunali chiamando lo 0932-839206, sia consultando in maniera telematica il Portale del Contribuente, qui: http://www.comune.scicli.rg.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10082.

Per informazioni su questo importante servizio telefonare allo 0932-839298.

