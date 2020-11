Scicli, nuova campagna di screening dal 21 al 23 novembre

Sabato 21, domenica 22 e lunedì 23 novembre, dalle 9 del mattino alle 15, riprende l’attività di screening a Scicli con tamponi rapidi drive in per gli studenti degli istituti scolastici, i loro familiari, il personale docente e non.

La sede è l’area di protezione civile di contrada Zagarone. Bisogna essere muniti di tessera sanitaria. Per i minorenni i genitori dovranno dare il consenso in loco.

