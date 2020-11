Drive-point: Tamponi rapidi gratuiti a S.Croce Camerina 

Nell’ottica del contrasto e del contenimento dell’emergenza Covid-19, l’Asp di Ragusa, in collaborazione con il Comune di Santa Croce Camerina, organizza uno screening di massa, per tutta la popolazione, con la modalità drive-through.

Nella giornata di domenica 22 novembre, in piazza del mercato Vecchio – ingresso da via Newton-, dalle 9.00 alle 13.00, sarà possibile sottoporsi al tampone rapido anti-genico in modo assolutamente gratuito.

Allo scopo, saranno utilizzate, in regime di impiego volontario, le due postazioni del nucleo per le attività di screening allocate presso gli “Ospedali Ragusa” – Giovanni Paolo II – Maria Paternò Arezzo-, dirette e coordinate da Piero Mandarà della Direzione Sanitaria “Ospedali di Ragusa”.

Iniziativa, accolta con soddisfazione dal direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale, dr. Angelo Aliquò, dal direttore sanitario aziendale dott. Raffaele Elia e dal sindaco Giovanni Barone. Un progetto reso possibile dalla collaborazione del direttore del Distretto territoriale, dott. Giovanni Ragusa, e del direttore sanitario “Ospedali di Ragusa”, dott. Giuseppe Cappello e con il supporto tecnologico del Servizio Informatico, direttore dr. Massimo Iacono.

Il comune di Santa Croce metterà a disposizione le risorse del personale: Polizia municipale, Protezione civile e Associazioni di volontariato e si occuperà della logistica.

Per effettuare il tampone non occorre alcuna prenotazione.

L’esito sarà comunicato nei minuti successivi allo svolgimento del test.

