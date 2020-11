Trucchi per migliorare la connessione wifi in casa

“Toglietemi tutto, ma non la mia connessione WiFi”. Al giorno d’oggi, il web è diventato parte integrante delle nostre giornate e sono sempre di più gli strumenti che offrono la possibilità di navigare sul web per svolgere le più svariate attività, come ad esempio gli smartphone e i computer.

Ormai, una volta connessi al web, c’è la possibilità di effettuare ogni tipo di operazione o attività. Basti pensare come un pranzo si possa ordinare direttamente a casa tramite il proprio smartphone in pochi minuti, oppure come si possa giocare e scommettere su uno dei tanti giochi che vengono proposti online in modo semplice e rapido, anche scaricando un’apposita app sul proprio device mobile. Nel settore del gioco online, in modo particolare, ci sono tanti portali molto attraenti proprio perché offrono dei bonus senza deposito per giocare gratis al casino, che si possono sfruttare appositamente per iniziare a creare un conto di gioco e cominciare a scommettere e a puntare in modo semplice e rapido.

L’uso del protocollo WiFi più aggiornato

Tra i sistemi più utilizzati per poter sfruttare sempre un WiFi al massimo della velocità troviamo quello di impiegare router e device che presentino una piena compatibilità con gli ultimi standard che sono stati riconosciuti da parte del Consorzio WiFI. Gli standard sono A, B e G sono quelli più vecchi: quindi, nel momento in cui si procede con l’acquisto di un nuovo router WiFi, la cosa migliore da fare è di accertarsi se quest’ultimo sia effettivamente compatibile con lo standard IEEE 801.11n o meno.

Individuare la posizione giusta per il router

Anche se probabilmente dal punto di vista estetico non è una soluzione ottimale, perché si cerca sempre di mimetizzare il router all’interno di uno sportello piuttosto che in qualche soprammobile, c’è da cambiare tali abitudini. Volendo incrementare il segnale della rete WiFi, serve, infatti, che il router sia posto in un punto in cui sia facilmente visibile, ma che soprattutto non abbia alcun ostacolo vicino, nello specifico i muri.

Qualora il router dovesse avere due antenne, il suggerimento migliore è quello di collocarle in modo perpendicolare, in maniera tale che la diffusione del segnale WiFi avvenga in modo ideale. Il router dovrebbe essere collocato sempre in una posizione il più possibile centrale nell’abitazione, per poter raggiungere in maniera efficace tutti i vari ambienti della casa, senza che si possano formare quelle che vengono chiamate zone d’ombra.

Sintonizzarsi sul canale corretto

I router WiFi si caratterizzano per provvedere alla trasmissione del segnale sulla frequenza dei 2.4 Ghz. Spesso e volentieri, si tratta di una banda particolarmente affollata quando viene sfruttata anche, ad esempio, dal telefono cordless, piuttosto che per far funzionare il microonde.

Può certamente capitare, quindi, che il segnale sia particolarmente debole per colpa di interferenze elettromagnetiche che vengono causate da altri router oppure device che vanno a operare sulla stessa banda. Per fare in modo che queste problematiche non emergano, la frequenza viene suddivisa in ben dodici canali di comunicazione, ciascuno dei quali presenta la medesima capacità, ma anche potenza.

Quindi, bisogna optare per un canale molto meno ingolfato, che offrirà la possibilità di aumentare la velocità del WiFi e renderà più forte il segnale. Non si può certamente proseguire per tentativi, visto che ci sono appositi software da sfruttare, come ad esempio WiFi Analyzer oppure WiFi Stumbler, che permettono di individuare con grande semplicità dei canali liberi da usare per la propria connessione.

Stop alle interferenze

Siete tormentati dalle interferenze WiFi? Allora, la cosa migliore da fare è quella di acquistare un router dual band, in grado di utilizzare pure la banda di 5 Ghz per svolgere ogni tipo di attività. Rispetto alla frequenza da 2.4 Gh, la banda da 5 Ghz non viene sostanzialmente mai usata e, di conseguenza, non provoca nemmeno particolari problemi in riferimento alle interferenze.

