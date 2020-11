Proroga zona rossa a Vittoria. La proposta di Idea Liberale

“E’ stata prorogata, per la seconda volta, la zona rossa a Vittoria, come se fosse la salvezza per tutti i mali. E tutto lascia presagire che si proseguirà di proroga in proroga ancora per chissà quanto altro tempo”. E’ la riflessione che arriva da Idea Liberale dopo la decisione assunta dal Governo Musumeci il 17 novembre scorso. “Ci si dimentica – afferma il presidente dell’associazione politica, Giuseppe Scuderi – che se gli effetti sanitari delle restrizioni sono incerti, gli effetti economici, purtroppo, sono certi e, purtroppo, determineranno una devastazione assoluta sul piano sociale. Lo diciamo senza girarci troppo intorno. Occorre, infatti, che si attivi un fiume di denaro per mitigare la catastrofe a cui andranno di sicuro incontro molte imprese della nostra città. Almeno si compia una scelta coraggiosa: e cioè il 2020 e il 2021 siano dichiarati anni defiscalizzati. E poi che siano assicurate le derrate alimentari per tutti. Ma non solo. Chiediamo anche il potenziamento della medicina territoriale in modo tale che gli ospedali non scoppino. Non basta fare gli sceriffi, bisogna stare vicini alla popolazione e assisterla concretamente prima che la fame e la disperazione scatenino disordini sociali e violenza”.

