E’ deceduta la donna più anziana di Modica

E’ deceduta alla veneranda età di 106 anni Peppina Blanco, la più anziana donna sino a mercoledì scorso in vita a Modica. Era nata il 2 maggio del 1914 e all’eta di 23 anni si era sposata con Giovanni Mililli, dal quale aveva avuto una figlia, Carmela. Aveva abitato con la famiglia in Via Tirella.

