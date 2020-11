Niente autopsia su Gianni Molè. Celebrati i funerali

Non è stata ritenuta necessaria l’autopsia sul corpo del giornalista vittoriese Giannì Molè, segretario provinciale dell’Assostampa Ragusa, deceduto lo scorso 31 ottobre per covid all’Ospedale Guzzardi. La famiglia ha potuto, dunque, provvedere ai funerali limitati a pochissime persone. La Procura ha aperto un fascicolo dopo la denuncia dei congiunti riguardo le cure prestate a Molè in ospedale. Senza esame autoptico, dunque, saranno valutate le cartelle cliniche ospedaliere.

